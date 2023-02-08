В Турции под завалами заблокирована семья россиян, на место ЧП выехали спасатели

Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения провинции Хатай на юго-востоке Турции. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», – рассказал собеседник ТАСС. Спасатели уже направились к этому месту.

Позже в пресс-службе МЧС России уточнили, что была получена информация о том, что под завалами в Хатае находится россиянка и ее двое детей. Туда отправлена группа российских спасателей, после обследования здания они начнут поиск возможных пострадавших, отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы в городе Кахраманмараше, в 250 км от провинции Хатай.

По последним официальным данным, число жертв разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло в ночь на 6 февраля, достигло 7108, еще 40 910 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Москва, Наталья Петрова

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