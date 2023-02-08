Число погибших при землетрясении в Турции превысило 7100 человек

Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 7108, еще 40 910 человек пострадали. Такие данные приводит турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Ранее сегодня сообщалось о 6957 погибших и 38 224 раненых.

Работы по разбору завалов рухнувших зданий и операция по поиску выживших продолжаются. В поисково-спасательных работах задействованы свыше 79 тыс. человек.

Накануне в Турцию прибыли более 100 российских спасателей со специальным оборудованием и техникой для участия в ликвидации последствий землетрясения. Сегодня пресс-служба МЧС РФ сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей, сейчас идет подготовка к вылету в зону ЧС.

В ночь на понедельник, 6 февраля, сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции. Магнитуда подземных толчков в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, по данным AFAD, достигала 7.7. Всего удар стихии затронул 10 провинций. За ним последовали в общей сложности 648 землетрясений, сильнейшее из которых силой 7,6 балла произошло днем 7 февраля в районе Эльбистан в провинции Кахраманмараш.

От стихийного бедствия пострадала и соседняя Сирия. В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, по последним официальным данным Минздрава страны, погибли 1250 человек, пострадали 2054.

Анкара, Наталья Петрова

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