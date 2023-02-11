Мужчина с тремя детьми погиб при пожаре под Казанью

Мужчина и трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Пестречинском районе Татарстана. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.

По данным МЧС, пожар случился около 07:15 часов в двухэтажном каркасном доме в СНТ «Заречь-2». Пожарные сумели справиться с огнем только спустя час. На пожарище были найдены тела хозяина дома и двух его детей. Тело третьего ребенка нашли лишь спустя несколько часов.

«Погибли 53-летний мужчина, а также трое детей 2010, 2015 и 2017 г.р. Госпитализированы его 35-летняя супруга и ребенок 2021 г.р., с которым на руках женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», – рассказали в управлении СКР по республике.

Республиканская прокуратура начала собственную проверку и поставила ход расследования на контроль, сообщили в ведомстве.

В Кемеровской области женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме. Мать детей оставила их под присмотром знакомой, пока была на работе.

Казань, Наталья Рязанова

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