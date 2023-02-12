Военный самолет США сбил неопознанный объект над Канадой

Американский самолет F-22 сбил неопознанный объект в небе над Канадой по просьбе Оттавы. Канадский министр национальной обороны Анита Ананд заявила, что объект был угрозой для гражданской авиации.

«Объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов, незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов», – сказала министр во время виртуального брифинга.

Неопознанный аппарат заметили в небе над Канадой 11 февраля. Тем же вечером канадский премьер-министр Джастин Трюдо связался по телефону с президентом США Джо Байденом. Они договорились, что приписанный к NORAD (командованию воздушно-космической обороны Северной Америки) военный самолет собьет объект, сообщила пресс-служба канадского премьера.

Анита Ананд добавила, что неопознанный объект в момент его обстрела находился в центральной части региона Юкон, примерно в 160 км от границы с США. Аппарат был цилиндрической формы и небольшим по размеру. Сейчас военные и полиция собирают обломки для расследования.

В соцсети появилось и быстро распространилось видео, сделанное в Канаде, с двумя неопознанными объектами в небе. Место съемки не уточнялось.

Ранее США сбили в своем воздушном пространстве аэростат КНР. По версии Вашингтона, аппарат собирал информацию над американской территорией. Пекин заверил, что аэростат занесло в Штаты случайным потоком воздуха, а до этого он проводил научные изыскания.

10 февраля истребитель ВВС США сбил еще один воздушный объект на границе Штатов с Канадой.

Оттава, Наталья Рязанова

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