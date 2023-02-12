Число погибших в Турции и Сирии превысило 29 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 29 тыс. человек. В турецких провинциях спасатели продолжают находить под завалами выживших.

В Турции число погибших составило 24 617 человек, в Сирии – более 4500 человек. Около 26 млн человек пострадали, но многие больницы в обеих странах повреждены, и раненых негде размещать, передает Aljazeera.

Специалисты зафиксировали 2356 афтершоков после основных подземных толчков, произошедших 6 февраля.

Всемирная организация здравоохранения ООН заявила, что на медицинские нужды для пострадавших требуется порядка 42,8 млн долларов. Организация попросила инвесторов о помощи. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал землетрясения в Турции и Сирии «худшим событием в регионе за 100 лет», сообщает Alsumaria.

Напомним, утром 6 февраля один за другим произошли два мощных землетрясения в Турции: магнитудой 7,7 в центре Пазарджика в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в центре Эльбистана. Сильные толчки ощущались в северных провинциях Сирии и привели к разрушениям. Сотни зданий в обеих странах обрушились, повреждены дороги. В Турции образовался провал в земной поверхности шириной более 200 метров и глубиной около 30 метров.

Анкара, Наталья Рязанова

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