На Сахалине нашли пропавших туристов

Двое взрослых и 15-летний подросток не вернулись с прогулки на снегоходах к мысу Ламанон на Сахалине. Спасатели отыскали их живыми на следующий день, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

11 февраля группа экстремалов из Углегорска отправилась на прогулку на снегоходах и не вернулась в оговоренное время. На поиски отправились волонтеры, сотрудники местной администрации. МЧС отправило на поиски пятерых специалистов на двух единицах техники. Их доставили на место вертолетом Ми-8.

«Пропавшие люди найдены, живы. С представителями администрации прибыли в город, в медицинской помощи не нуждаются», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, группа из четырех туристов вызвала помощь, поскольку трое из них почувствовали недомогание. Они остановились в окрестностях вулкана Баранский на острове Итуруп.

Углегорск, Наталья Рязанова

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