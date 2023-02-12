«Нива» с людьми провалилась под лед на Волге

Автомобиль с двумя людьми провалился в полынью на Волге около села Усть-Курдюм Саратовской области. В результате один человек погиб.

Около 23:17 часов 11 февраля в экстренную службу сообщили об аварии на реке Волга: автомобиль «Нива» провалилась под лед. В машине находились два человека, один сумел выбраться из ледяной воды.

«Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшему мужчине и передали его медикам скорой помощи. Водолазы ведут поиски тела второго мужчины», – сообщил глава областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

Только утром водолазам удалось отыскать погибшего мужчину. Его тело достали из воды и передали следственно-оперативной группе. На месте уже работают правоохранители, сообщил портал «ЧП Саратов».

На реке Большой Узень в Саратовской области машина с подростками ушла под лед. Все подростки сумели выбраться из воды и вызвали спасателей.

Усть-Курдюм, Наталья Рязанова

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