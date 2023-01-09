Машина с подростками ушла под лед под Саратовом

Трое подростков оказались в ледяной воде, когда их машина ушла под лед на реке Большой Узень в Саратовской области. Все трое живы, сообщает «Вести.ру» со ссылкой на региональную службу спасения.

Вечером 8 января четверо молодых людей отправились покататься около поселка Радищево. Они направили ВАЗ-2110 на лед, но из-за неустойчивой погоды ледяная корка под автомобилем провалилась, и легковушка частично ушла под воду.

Пассажиры 17, 18 и 19 лет сумели выбраться из автомобиля и вызвать экстренные службы. К приезду медиков подростки сильно замерзли, но от медицинской помощи отказались.

На Ямале снегоход провалился под лед на реке Полуе. В воде оказались четыре человека, но всех спасли. У одного пострадавшего диагностировали обморожение.

Саратов, Наталья Рязанова

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