В Грузии произошли два землетрясения за 15 минут

Землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3 произошли в Грузии с разницей в 14 минут, сообщил Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Толчки ощущались в западной части страны. В том же районе накануне случилось землетрясение магнитудой 4,3 около 18:33 мск.

Более сильное землетрясение произошло в 12:07 часов по местному времени, второе – в 12:21 часов. Эпицентр толчков в обоих случаях залегал под селом Гоми, неподалеку от курорта Бахмаро.

Сведения о пострадавших не поступали.

Жители грузинского Батуми ощутили землетрясение, произошедшее в Турции утром 6 февраля. Подземные толчки ощущались в течение нескольких минут, многие жители поспешили покинуть дома.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»