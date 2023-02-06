В Грузии почувствовали толчки от землетрясения в Турции

Жители грузинского города Батуми ощутили землетрясение, которое стало причиной разрушений и множества жертв в Турции. Об этом сообщает местное информационное агентство «Батумелеби».

«Подземные толчки в течение нескольких минут ощущались в Батуми. В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы», – говорится в сообщении.

В соцсетях пользователи из Батуми постят видео с места событий. На кадрах в квартирах раскачиваются люстры и двигается мебель. Пока информации о пострадавших не поступало.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек. 2 818 зданий полностью или частично обрушились. Магнитуда подземных толчков составила 7,7.

Батуми, Зоя Осколкова

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