Мать и сын из России погибли при землетрясении в Турции

Женщина с сыном-школьником из Рязани стали жертвами землетрясений в Турции. Мальчик находился за границей на лечении, передает «Вести.ру».

Администрация рязанской школы №1 имени В. П. Екимецкой выразила соболезнования в связи с гибелью ученика седьмого класса. Алим вместе с мамой Эйлем выехал в Турцию на лечение, они находились в районе, пострадавшем от землетрясения.

Турецкое управление по контролю за стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщило, что число погибших в результате землетрясения увеличилось до 29 605 человек. Порядка 147 934 гражданин были эвакуированы из зоны бедствия в другие провинции.

Утром 6 февраля один за другим произошли два мощных землетрясения в Турции: магнитудой 7,7 в центре Пазарджика в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в центре Эльбистана. После этого зарегистрировано 2412 афтершока, и подземные толчки продолжаются.

Москва, Наталья Рязанова

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