До 14 выросло число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске

Число погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске увеличилось до 14 человек. Пятеро взрослых и ребенок остаются в больницах, передает «Вести.ру».

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв бытового газ, вызвавший пожар и обрушение двух подъездов пятиэтажного дома. Ранее сообщалось о 13 погибших, их тела достали из-под обломков.

Новые данные появились после ДНК-экспертизы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о них во время оперативного совещания.

«14 человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким», – сказал глава региона.

Пятеро пострадавших взрослых и ребенок остаются в больницах. 38 человек находятся в пункте временного размещения.

10 февраля спасатели завершили поисково-спасательную операцию. Из-под завалов спасли 14 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Арестованы двое жителей Омской области, проводивших техобслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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