До 13 человек выросло число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске

Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте частичного обрушения многоквартирного дома в Новосибирске. Общее число жертв достигло 13 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 08:18 часов аварийно-спасательные работы по улице Линейная Заельцовского района города завершены. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов 14 человек. Ещё 13 жильцов дома, в котором произошло обрушение, погибли», – говорится в сообщении.

Среди погибших двухлетний ребенок. Девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения.

Работы велись круглосуточно. Ранее утром областной минздрав подтвердил, что из-под завалов достали еще два тела. «Двадцать один человек пострадал, из них 12 погибли: утром 10 февраля найдены тела ещё двух женщин», – сообщила пресс-служба в официальном телеграм-канале.

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной взорвался бытовой газ. Обрушились два подъезда и начался пожар. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Пожар после взрыва распространился на 80 кв.м, но пожарные сумели справиться с огнем. Теперь предстоит убрать все бетонные и металлические обломки со двора.

С момента обрушения работы по писку выживших не прекращались. Двух пострадавших уже выписали из больницы, остальные находятся под присмотром врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла расследование на контроль. Задержаны двое жителей Омской области: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они несколько дней назад проводили техобслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»