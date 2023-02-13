Жительница Оренбурга зарезала мать и спрятала тело во дворе

Жительница Оренбурга три дня прятала во дворе тело матери, с которой расправилась. Она планировала закопать покойную с помощью знакомого, но тот сдал ее полиции.

В полицию пришел мужчина и рассказал, что знакомая попросила помочь ей с неофициальными похоронами матери. Сотрудники выехали на место и нашли тело женщины с признаками убийства.

«Сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело женщины, завернутое в простыню. Установлено, что оренбурженка 1993 года рождения перерезала горло и череп своей 58-летней матери», – рассказали в УМВД по Оренбургской области.

Женщина призналась, что убила мать три дня назад, а все это время прятала ее тело во дворе частного дома.

В Москве 54-летнюю женщину задержали за убийство матери. Тело погибшей с 30 колото-резаными ранами нашли в ее квартире.

Оренбург, Наталья Рязанова

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