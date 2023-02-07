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Вторник, 7 февраля 2023, 15:45 мск

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Москвичка зарезала собственную мать-пенсионерку

Жительница столицы задержана по подозрению в убийстве собственной престарелой матери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 7 февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Грайвороновской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1946 года рождения с признаками насильственной смерти в виде 30 колото-резаных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержана 54-летняя дочь потерпевшей, в ходе допроса она частично признала вину. В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В рамках уголовного дела подозреваемой будет назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза», – добавили в Следкомитете.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Кузьминским райсудом о заключении фигурантки под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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