Москвичка зарезала собственную мать-пенсионерку

Жительница столицы задержана по подозрению в убийстве собственной престарелой матери. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.
«По данным следствия, 7 февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Грайвороновской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1946 года рождения с признаками насильственной смерти в виде 30 колото-резаных ранений», – говорится в сообщении ведомства.
По подозрению в совершении преступления задержана 54-летняя дочь потерпевшей, в ходе допроса она частично признала вину. В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«В рамках уголовного дела подозреваемой будет назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза», – добавили в Следкомитете.
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Кузьминским райсудом о заключении фигурантки под стражу.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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