Ущерб от землетрясения в Турции оценили в $84 млрд

Ущерб от землетрясений для турецкой экономики может составить до 84 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на местную бизнес-группу Turkonfed. Самый большой урон страна понесла из-за потери жилья ее гражданами.

Потери для экономики Турции могут составить 10% от ВВП страны. Большую часть – 70,1 млрд долларов – составит ущерб для жилого фонда. По всей стране разрушены 6 400 зданий, большинство – многоквартирные дома. Кроме того, в стане повреждены или частично разрушены больницы, школы и другие социально значимые объекты, а также дороги, коммуникации, среди них трубопроводы и энергосети.

Порядка 10,4 млрд долларов приходится на потерю национального дохода, отметила бизнес-группа. Пострадавшие районы Турции были центром производства текстильного сырья. Этому товару отводилась заметная доля в торговле с Ближним Востоком, а теперь экспорт может пострадать. Предварительно, текстильные предприятия в Кахраманмарасе смогут возобновить работу через полгода.

Аналитики оценили примерно в 2,9 млрд потери экономики из-за гибели работников. Число жертв землетрясений достигло 29,6 тыс. человек, 147 934 граждан были эвакуированы из зоны бедствия в другие провинции.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. Фигурантами уголовных дел о нарушениях в строительстве стал 131 человек, 113 ихз них арестовали.

Анкара, Наталья Рязанова

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