В Белгородской области ВСУ обстреляли школу

В Белгородской области под обстрел с украинской стороны попало здание школы. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Удар был нанесен по поселку Красное Шебекинского городского округа. «В очередной раз есть разрушения на территории школы – сильно посечен фасад и выбиты окна», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков напомним, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах работают в дистанционном режиме.

«Глава муниципального образования и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», – говорится в сообщении.

Белгород, Зоя Осколкова

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