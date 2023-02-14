Житель Иркутской области сгорел заживо из-за майнинг-фермы в бане

В Иркутской области произошел пожар в бане. Когда огонь был потушен, спасатели обнаружили обгоревшее тело. Предположительно, причиной возгорания стала ферма для добычи криптовалюты.

Сообщение о пожаре в селе Введенщина Шелеховского района поступило сегодня ночью. «К месту были направлены два отделения шестой пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда села Баклаши», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Строение было полностью охвачено огнем, пламя перекинулось на припаркованную рядом легковушку. На месте пожарные встретили работника, получившего ожоги лица и рук. Он сообщил, что в бане остался владелец участка. Мужчина не успел выбраться из здания.

«На веранде бани располагалось оборудование для майнинга. Накануне хозяин привез и подключил еще несколько «машинок», – говорится в сообщении ведомства. – Строение было оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, от звуков которой и проснулся ночью работник. Он увидел, что помещение заполняется дымом, а открыв дверь, обнаружил горение майнингового оборудования».

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту пожара.

Иркутск, Зоя Осколкова

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