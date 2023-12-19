Жители Тольятти уличили управляющую компанию в незаконном майнинге криптовалюты

В Тольятти жители одного из ЖК обнаружили в подвале дома майнинговую ферму. Предполагается, что управляющая компания добывала криптовалюту за счет жильцов, пишут «Известия».

Оборудование для майнинга обнаружили в подвале жилого дома. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Соседи решили проверить, нет ли и в их подвальном помещении чего-либо подобного. Когда люди спустились в подвал, то обнаружили закрытую дверь там, где ее раньше не было.

Жильцы заглянули в щель и с помощью смартфона сняли то, что внутри. Оказалось, что там тоже стоит оборудование, похожее на майнинговую ферму. Люди обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, однако полицейским не удалось проникнуть в закрытое подвальное помещение.

Кроме того, стало известно, что управляющая компания, обслуживающая ЖК, подала документы на банкротство. Жители опасаются, что руководители УК таким образом пытаются уйти от ответственности.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube