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Пятница, 20 мая 2022, 16:28 мск

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В психбольнице для заключенных «Бутырки» нашли майнинг-ферму

Фото: Pixabay

В Бутырском следственном изоляторе в отделении для буйных заключенных обнаружили оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает «Московской комсомолец».

По данным издания, майнинговая ферма в психбольнице для заключенных функционировала с ноября 2021-го по февраль 2022 года. Предположительно, ее обустроил бывший замначальника СИЗО, начальник отдела охраны Андрей Цыганов. Вероятно, один из арестантов подсказал идею создания фермы для майнинга, а также помог подобрать оборудование, которое Цыганов пронес на территорию «Бутырки».

Через некоторое время о добыче криптовалюты в психбольнице СИЗО стало известно Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), была проведена проверка, результаты которой отправили в Следственный комитет.

По данным следствия, после запуска майнинг-фермы затраты учреждения на электроэнергию возросли на 62 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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