В психбольнице под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы

В психиатрической больнице в Иркутском районе неизвестные оборудовали майнинговые фермы, которые использовали для добычи криптовалюты электроэнергию за счет медицинского учреждения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС устройства обнаружили на чердаке психбольницы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты располагались боксы с 5 и 8 машинами для производства криптовалюты.

«Это создавало риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кроме того, полиция проводит проверку по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).

«В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, потребляя электроэнергию. Оборудование изъято», – добавили в прокуратуре.

Иркутск, Зоя Осколкова

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