Камчатцев предупредили о волнах 14 метров высотой

Метеорологи предупредили жителей Камчатки о сильном волнении в акватории Тихого океана и Берингова моря. Ожидаются волны высотой 12-14 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ночь на 15 февраля волны вырастут до 8-10 метров, а утром – до 10-12 метров. Особо сильное волнение ожидается вблизи побережья Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского районов.

«Явление сохранится до второй половины дня 17 февраля. Населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет», – говорится в сообщении.

Руководство судоходных компаний призвали принять меры повышенной предосторожности, чтобы обезопасить вышедшие в море суда и не допустить разлива топлива.

Рефрижератор «Амбер Балтик» потерял ход у побережья Камчатки. В шторм неуправляемый борт стал угрозой для других судов. Отправленные на помощь буксиры смогли благополучно доставить судно в порт.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»