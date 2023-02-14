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Вторник, 14 февраля 2023, 10:01 мск

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Три человека погибли при стрельбе в университете штата Мичиган

Неизвестный мужчина открыл огонь в кампусе Мичиганского государственного университета в США. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщила служба охраны университета на своей странице в твиттере. Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии информации не поступало.

Позже местная полиция сообщила, что устроивший стрельбу на территории университета Мичигана найден мертвым за пределами кампуса. На теле злоумышленника обнаружено огнестрельное ранение. Угрозы кампусу больше нет, заявили в полиции. По мнению правоохранителей, стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

Ранее в кампусе университета в связи с инцидентом отменили все мероприятия сроком на 48 часов.

Ленсинг, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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