«Требовали спеть украинский гимн»: футболисты из России и Украины подрались в турецком отеле

В турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами. Инцидент случился вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталье, информирует телеграм-канал Baza. В драке схлестнулись футболисты украинского клуба «Минай» (Закарпатье) и футболисты ярославского «Шинника».

Как сообщается, несколько игроков украинского клуба подошли к представителю команды из России и стали требовать от него спеть украинский гимн. В ответ россиянин предложил украинцам выйти на улицу и «разобраться раз на раз». Однако в конфликт вмешались сотрудники отеля, и его удалось погасить.

Спустя некоторое время несколько футболистов украинского клуба избили ехавшего с ними в одном лифте российского спортсмена. Лифт приехал на этаж, где стояла группа ярославских футболистов, и между игроками завязалась массовая драка. В отель вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

Для предотвращения новых подобных инцидентов теперь в гостинице на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

В самом отеле подтвердили информацию о массовой драке, но отметили, что «сейчас уже все спокойно».

Ярославский клуб готовит официальное заявление об инциденте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Шинника». По мнению российских футболистов, украинцы специально провоцировали их на драку и знали о прибытии команды из России в отель. По итогам драки пострадали четверо российских футболистов.

Москва, Наталья Петрова

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