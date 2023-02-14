В Якутии СКР заинтересовался массовым отравлением школьников

Следователи проводят проверку информации о массовом отравлении учеников «Бердигестяхской средней общеобразовательной школы им. А. Осипова». К медикам обратились 11 детей, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.
Днем 13 февраля 11 учеников первого, четвертого, девятого и одиннадцатого классов пожаловались на недомогание. Всем стало плохо после обеда в школьной столовой. Их состояние сочли удовлетворительным, госпитализация никому не потребовалась.
«Проводится процессуальная проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – пояснили в СКР.
Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели столовую и смежные помещения, все оборудование, используемое в пищеблоке.
В Красноярском крае более 40 учащихся лицея с симптомами отравления обратились к медикам. У 15 детей выявили бактерию сальмонеллеза.
Якутск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube