В России выявили нелегальную схему поставок лососевых через Белоруссию

Россельхознадзор выявил незаконную схему поставок рыбной продукции через Белоруссию. Об этом сообщила советник руководителя надзорного ведомства Юлия Мелано.

«Россельхознадзором выявлена нелегальная схема поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения. Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Белоруссии», – рассказала Мелано.

Регулятор Фарерских островов не подтвердил подлинность документов, сопровождающих данную партию рыбопродукции.

О схеме Россельхознадзор уведомил компетентное в области ветеринарии белорусское ведомство, а также министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, Россельхознадзор попросил Минск прекратить оформление в адрес российских получателей ветсертификатов на рыбную продукцию, поступающую на территорию Белоруссии с предприятий третьих стран, задействованных в нелегальных схемах.

Москва, Зоя Осколкова

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