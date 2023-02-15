На Камчатке закрыли школы и задержали авиарейсы из-за метели

Сильные метели, ветер до ураганного принес с собой циклон на Камчатку. В школах отменены занятия, аэропорт не выпускает самолеты, противолавинный центр предупредил о возросшем риске схода лавин.

Специалисты зафиксировали порывы ветра до 27 м/с и предупредили об усилении до 48 м/с. Дорожники выгнали технику для очистки дорог от шуги, но более 100 км региональной трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск все равно пришлось закрыть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ряде муниципалитетов закрыты школы.

«В городе работает техника, погодные условия усложняются, порывы ветра возрастают. Сегодня в городе отменены занятия всех классов первой и второй смен школ города, а также занятия в учреждениях дополнительного образования», – сообщила мэрия Петропавловска-Камчатского в своем телеграм-канале.

Вылеты из главного аэропорта Камчатки задержаны по погодным условиям. Всего отложено девять рейсов, в том числе, во Владивосток, Москву, Магадан, Новосибирск, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Камчатский противолавинный центр опубликовал штормовое предупреждение. С 16 по 18 февраля будет повышен риск схода лавин в горных территориях Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов и Кроноцкого заповедника.

Накануне метеорологи предупредили, что в акватории Тихого океана и Берингова моря у побережья Камчатки ожидаются волны высотой 12-14 метров.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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