В Донецке прогремели взрывы

В центре Донецка раздались взрывы в воздухе из-за сработавшей системы противовоздушной обороны. ПВО сработала дважды, была сбита ракета, передает телеграм-канал «Донецк решает».

ВСУ также выпустили пять ракет «Хаймарс» по Иловайску, сообщили в СЦКК ДНР. Мэр города Руслан Дудников подтвердил обстрел и заявил, что сведения о пострадавших пока не поступали. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В минувшие сутки истребители ВКС России сбили самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в небе над Донецкой Народной Республикой.

Донецк, Наталья Рязанова

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