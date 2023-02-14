ВКС России сбили украинский истребитель и вертолет Ми-8

Истребители ВКС России сбили самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в небе Донецкой Народной Республики. Средства ПВО за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

За сутки российские силы разбили 93 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и военную технику в 108 районах и пункт управления подразделением РЭБ около Моначиновки Харьковской области.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 70 украинских военных, самоходную гаубицу «Гвоздика» под Новоселовским Луганской Народной Республики, Двуречной, Табаевкой, Песчаным и Берестовым Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям ВСУ около Терн, Красного Лимана в ДНР, Стельмаховки в ЛНР и Серебрянского лесничества. Противник лишился до 100 боевиков, трех бронемашин, гаубицы Д-30, установки РСЗО «Град».

«Южная» группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении и ликвидировала более 60 украинских военных, четыре гаубицы «Мста-Б», установку РСЗО «Град». Под Авдеевкой в ДНР разбила ангар с военной техникой ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились до 40 человек, танка, трех боевых бронемашин, гаубиц «Мста-Б» и Д-30, склада боеприпасов. Столкновения с противником проходили под Угледаром в ДНР, Левадным, Малиновкой и Ореховым Запорожской области.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы разбита гаубица «Мста-Б», а в районе Антоновки и Веселого уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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