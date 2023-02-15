СКР расследует обстрел медиков ДНР украинскими боевиками

Следственный комитет России намерен расследовать расстрел украинскими боевиками группы медицинских работников. ВСУ проигнорировали опознавательные признаки медслужбы, сообщили в пресс-службе СКР.

Инцидент случился около Угледара. Медики направлялись в город, чтобы эвакуировать раненых, когда подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Попавшая под обстрел группа имела опознавательные знаки медицинской службы, но боевиков это не остановило.

«Следователи СК России будут расследовать факт обстрела украинскими боевиками группы медицинских работников. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступления», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее в соцсетях распространили видео расстрела безоружных российских военнопленных. Пленные лежали на земле и были безоружны, когда их убили. Установлена личность одного из участников расправы, который и опубликовал видео. 26-летний Сергей Макаренко заявил, что гордится тем днем.

Москва, Наталья Рязанова

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