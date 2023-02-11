СМИ: установлена личность участника расстрела пленных россиян

Установлена личность участника жестокой расправы над пленными российскими военнослужащими. 26-летний Сергей Макаренко подтвердил свое участие в расстреле, передает RT.

По данным телеканала, уроженец села Красноборка Житомирской области Сергей Макаренко является кадровым военным ВСУ. Он опубликовал в сети Интернет видеозапись расстрела и еще одну, где смеется за кадром, пока другие боевики позируют над телами убитых.

После открытия его личности Макаренко записал видеообращение, в котором заявил, что россияне не были пленными, а вышли на позиции ВСУ во время боя.

«Как это пленных? Пленные – это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было», – заявил Макаренко. Он заявил, что гордится тем днем.

Следственный комитет России заверил, что расследует факт расстрела военнопленных. «Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Видео расстрела безоружных пленных россиян разошлось по соцсетям 8 февраля. В кадре украинские боевики задают вопросы трём мужчинам в российской военной форме, лежащим на земле. Когда пленные не отвечают, одного из них убивают. Предположительно, были расстреляны все трое пленных.

МИД России назвало «постыдным фактом» молчание профильных международных структур после публикации видео расстрела военнопленных. 10 февраля Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что обеспокоено жестоким обращением с российскими военнопленными. Эту обеспокоенность они выразили минобороны Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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