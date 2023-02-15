В Туле суд приговорил украинца к 16 годам «строгача» за шпионаж

Тульский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина Украины за шпионаж. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам суда и следствия, в период с января 2020 года по август 2021 года украинец, находясь в Туле, собирал в целях передачи иностранному государству сведения, составляющие гостайну.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

15 февраля Тульский областной суд признал подсудимого виновным в шпионаже. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подробности совершенного украинцем преступления не уточняются.

Тула, Наталья Петрова

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