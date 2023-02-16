В Таджикистане до 15 выросло число погибших при сходе лавин

Число погибших в результате схода лавин в районе Гиссарского горного хребта в Таджикистане увеличилось до 15 человек. Еще 12 человек получили различные травмы, следует из данных КЧС и ГО республики.

В городе Хорог поток снега и грязи накрыл жилые дома. Четыре здания разрушены, 40 повреждены. На дороге засыпало четыре автомобиля, один водитель и один пешеход погибли. Всего в Горно-бадахшанской автономной области погибли 14 человек, еще один – в Варзобском районе, приводит данные «Интерфакс».

Спасатели продолжают искать выживших под массами снега. Ведутся работы по очистке дороги Душанбе-Худжанд, пока она закрыта.

Накануне стало известно о 10 погибших в результате схода лавин. Спасатели и добровольцы достали живыми из-под снега девять человек.

Душанбе, Наталья Рязанова

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