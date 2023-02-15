В Таджикистане десять человек погибли из-за схода лавин

В двух областях Таджикистана зафиксирован сход лавин. По последним данным, жертвами стихии стали 10 человек. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Лавина сошла на трассу Душанбе-Варзоб. Под снегом оказались четыре автомобиля, водитель одного из них погиб.

Кроме того, жертвой лавины стал житель Техарва в Ванджском районе.

Еще восемь человек насмерть завалило снегом в городе Хороге. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли спасти девять местных жителей.

«Напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов ГБАО», – добавили в комитете. Лавиноопастность сохранится еще на протяжении 3-4 дней.

Душанбе, Зоя Осколкова

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