В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились наборами здорового питания

Более 70 человек в Ростове-на-Дону обратились к медикам с признаками отравления после того, как съели наборы для здорового питания «Good food». Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в цехе, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вспышка отравления случилась 14 февраля. Сотрудники Роспотребнадзора сразу выехали на место производства и узнали, что в наборах используются продукты без указания сроков хранения и документов о безопасности. У сотрудников не было медкнижек, и еду они готовили с нарушениями, сообщило ведомство.

По итогам проверки цех закрыли, индивидуального предпринимателя Кухарева А. В. Привлекли к административной ответственности. А Следственный комитет нашел основания для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Проведен обыск в офисе компании. Истребованы и приобщены к уголовному делу результаты проверки Роспотребнадзора. Признаны потерпевшими более 70 лиц», – пояснили в пресс-службе СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

В Якутии СКР проверяет информацию о массовом отравлении школьников. К медикам обратились 11 детей после обеда в школьной столовой.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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