Строитель рухнувшего в Турции здания пытался сбежать от следствия на лодке

Полиция Турции задержала еще одного подрядчика, участвовавшего в строительстве рухнувшего при землетрясении здания. Он пытался сбежать из страны на маленькой лодке, пишет Aydinlik.

Число подозреваемых в масштабном расследовании о нарушении норм строительства превысило 220 человек. Полиция ищет еще 14 фигурантов. Один из них пытался сбежать из страны на небольшой парусной лодке. Он отчалил ночью, но береговая охрана его перехватила.

Около 30 подозреваемых взяты под стражу, еще 150 после задержания отпустили под подписку. Полиция получила свежие ордера еще на 14 человек, 26 находятся в местах временного содержания, пока с ними работают следователи, передает турецкий телеканал NTV.

По последним данным, 36 187 человек погибли в Турции в результате землетрясений, случившихся утром 6 февраля. Из больниц Стамбула выписаны 6 366 пострадавших, еще 1 384 человека остаются под наблюдением врачей.

Генеральную прокуратуру РФ призвали проверить работу турецких строителей на территории России. 13 крупных турецких строительных компаний занимаются возведением зданий на российском территории.

Анкара, Наталья Рязанова

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