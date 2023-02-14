Генпрокуратуру призвали проверить работу турецких строителей в России

Адвокат Игорь Трунов попросил Генеральную прокуратуру РФ проверить работу турецких строителей на территории России на фоне расследования нарушений строительных норм в Турции. Юрист представляет интересы семей погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк», случившегося в 2004 году.

Трунов обратился в ведомство как представитель потерпевших и обеспокоенный гражданин. По его данным, 13 крупных турецких строительных компаний работают на территории России. Они же строили объекты в пострадавших от землетрясения районах Турции.

«В своем заявлении я прошу организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции. А также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», – пояснил Трунов в беседе с ТАСС.

В Турции фигурантами уголовного расследования стал 131 человек, 113 арестованы. Разбирательство началось из-за огромного числа зданий, рухнувших от подземных толчков. Следователи подозревают, что строители нарушали строительные нормы относительно сейсмоустойчивости зданий и использовали некачественные материалы.

Москва, Наталья Рязанова

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