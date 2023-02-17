СКР расследует смерть младенца в больнице Канска

Медики в Канске Красноярского края попали под уголовное расследование из-за смерти младенца. Мать погибшего ребенка уверена, что причина трагедии – небрежность врачей.

Женщина 8 февраля путем кесарева сечения родила мальчика в родильном доме КГБУЗ «Канская межрайонная больница». Ребенок был в тяжелом состоянии, и его держали в отделении для новорожденных. А на следующий день ребенок умер.

14 февраля женщина пришла в полицию и заявила, что во всем виноваты врачи. Следователи намерены оценить действия врачей и медперсонала по своевременности оперативного вмешательства по родоразрешению, а также надлежащему оказанию помощи новорожденному.

«Незамедлительно после обращения в больнице изъяты документы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – пояснили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Кургане 20 женщин готовят иск к местному перинатальному центру. Они обвиняют медиков в гибели своих новорожденных детей.

Канск, Наталья Рязанова

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