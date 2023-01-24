В Кургане 20 женщин готовят коллективный иск к врачам перинатального центра

В Кургане объединились женщины, считающие, что пострадали из-за халатности врачей в Перинатальном центре. Одна из них – Анастасия Лукиных – создала общий чат, в котором сейчас состоят уже 20 человек. «Откликнулось много девушек, женщин кто пострадал из-за халатности врачей Перинатального центра в Кургане. Мы общаемся и делимся нашими историями и поддерживаем друг друга. Мы ищем таких же пострадавших, как и мы, для составления и подачи коллективного искового заявления в суд», – написала Анастасия. Сама она потеряла ребенка 13 декабря 2022 года.

По словам девушки, это была ее первая беременность, которая протекала без проблем и отклонений.

«На сроке 38 недель почувствовав боль в животе, вызвала скорую помощь. По приезду скорой, мне предложили съездить на осмотр в ПЦ, я, конечно же, согласилась, – рассказывает Анастасия. – 1 декабря я поступила к ним с подтеканием вод и болями в животе. Осмотр провел Коваленко и сказал, что рожу на выходных, посоветовал лечь на сохранение. Я легла к ним, решив, что тут буду под присмотром врачей и так безопаснее для моего малыша».

Девушка пролежала в дородовом отделении на сохранении 2 недели. Она настаивает на том, что осмотр не проводился должным образом – ее осматривали студенты, которые не знали, как правильно проводятся исследования.

«Они не знают, как записывают КТГ (кардиотокография – прим. ред.): записывают пульс мамы или же сердцебиение малыша. Когда врач-стажер проверил устройство и заподозрил неладное, они отправили меня просто «погулять», малыш ещё шевелился. При этом заверили, что все хорошо и ждали пока придёт кто-то из врачей, чтобы их опасения подтвердить или опровергнуть. А потом до 8 утра ждали врача УЗИ (решающий час)».

По словам Анастасии, этот час она провела у ординаторской – просила сделать ей срочное кесарево сечение, чтобы спасти сына, но врачи отказались.

«Они сказали, что рожу сама, вызовут роды методом прокола пузыря, нужно только подождать – у них была планерка и врачей, кроме Коваленко (который сказал, всё хорошо, подождите) в блоке вообще никого не было. А когда пришла врач УЗИ, то сказала, что у малыша остановилось сердечко и он умер внутриутробно, по неизвестным причинам, – написала девушка. – За 2 недели пребывания в стационаре меня раза 3 осматривали врачи, Коваленко – при поступлении, заведующий дородового отделения блока Б и врач Горячок. Оставшееся время осмотр проводили врачи-стажеры и студенты».

13 декабря у Анастасии родился мертвый младенец. В заключении было указано, «дистресс, впервые обнаруженный за время беременности».

«Иными словами нехватка кислорода. Если бы меня осматривали врачи, по КТГ смогли бы выявить это и, вовремя подключив меня к кислороду и проведя кесарево, смогли бы спасти моего малыша. В память о своем сыне, чтобы таких ситуации стало как можно меньше, я пойду до конца», – резюмирует Анастасия Лукиных.

В социальных сетях жительницы Кургана постоянно жалуются на качество медицинской помощи, оказываемой беременным. Трагедии происходят не только в перинатальном центре, но и в других больницах.

Напомним, в январе 2023 года в горбольнице №2 умерла 25-летняя женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Ксения Галямина обратилась за медпомощью 28 декабря с жалобами на боль в горле. 31 декабря ей провели кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка, а 7 января женщина скончалась от пневмонии. Родственники обвиняют врачей в бездействии, по их словам первые несколько дней Ксения не получала никакого лечения. За неделю до смерти девушка записала в больнице видео с просьбой о помощи. Возбуждено уголовное дело.

Курган, Ольга Федорова

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