Глава СКР Бастрыкин взял под контроль дело о гибели беременной в Кургане

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту гибели в горбольнице №2 беременной девушки. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил представить ему доклад об обстоятельствах смерти женщины.

«Родственники сообщили, что девушка находилась на поздних сроках беременности и с жалобами на боль в горле и низкое давление попала в больницу, где ей, как они считают, не была оказана должным образом медицинская помощь. Кроме того, сообщается, что в больнице ей ввели препарат, на который у нее началась аллергическая реакция», – сообщили в следственном комитете. Дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, 7 января в горбольнице №2 умерла 25-летняя женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Ксения Галямина обратилась за медпомощью 28 декабря с жалобами на боль в горле. 31 декабря ей провели кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка, а 7 января женщина скончалась от пневмонии. В депздраве Курганской области сообщили, что причиной смерти стал грипп, от которого отказалась прививаться беременная.

Родственники погибшей обвиняют врачей в бездействии, по их словам первые несколько дней Ксения не получала никакого лечения. За неделю до смерти девушка записала в больнице видео с просьбой о помощи.

Курган, Ольга Федорова

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