В больнице Кургана погибли беременная девушка и ребенок

В больнице Кургана умерла 25-летняя девушка, находившаяся на 7 месяце беременности. Как утверждают ее родственники, все началось с обычной боли в горле и низкого артериального давления.

«28 декабря была вызвана скорая помощь, которая доставила Ксению в Курганский родильный дом. В роддоме племянницу осмотрел врач гинеколог, было сделано УЗИ, с ребенком все было в порядке. Однако в связи с плохим самочувствием и отсутствием в роддоме врача терапевта ее направили в ГБУ Курганскую больницу № 2, после осмотра в этой больнице Ксению отправили в Курганскую специализированную инфекционную больницу, где она пролежала 3 дня, лечения никого не проводилось, лежала в отдельном боксе, с родными и общалась только по переписке. Состояние здоровья девочки становилось все хуже и хуже. Она стала задыхаться и не могла разговаривать. 30 декабря Ксения перестала писать, родные забили тревогу. Стали звонить в больницу, никто не сообщил где она и что с ней. Через знакомых узнали, что ее перевезли в экстренном порядке в реанимацию Курганской больницы № 2. В больнице сделали УЗИ, ребенок был уже мертвый», – написала во ВКонтакте тетя погибшей Елена Емельянова.

В последний день 2022 года Ксении провели кесарево сечение. Она, с слов врачей, находилась в тяжелом, но стабильном состоянии, с температурой 41 градус. 2 января у девушки начали отказывать почки, 6 января в ходе обследования выяснилось, что у пациентки пневмония и полностью поражены легкие. На следующий день Ксения скончалась. Перед смертью она записала видео с просьбой о помощи и отправила его родственникам.

«Как так обращаться к врачам за помощью, а они просто бездействуют, потерять столько времени», – не понимает тетя погибшей.

История вызвала большой резонанс в соцсетях. В Жители Кургана требуют расследования и личного вмешательства в ситуацию главы СКР Александра Бастрыкина. Люди напоминают, что это далеко не единственный случай, когда из-за невнимательности медиков страдают женщины в положении.

Одна из комментаторов призналась, что беременна и боится умереть, не дождавшись помощи от курганских врачей.

«Пишу со слезами, сильные боли в животе, белок в моче, лейкоциты, давление, похудела на 8 кг. За 2 недели, есть ничего не могу. И к врачам не попасть, а если удаётся – то пьяный, то ничего в мониторе не видит, потому что старый аппарат в железнодорожной (по скорой привозили туда). Что вы думаете, жить не охота? По нескольку месяцев ждёшь врача, анализы, а потом говорят: поздно! Отправьте нас на СВО, не обидно – там убьют за Родину, а у нас в Кургане медики поликлиник и больниц убивают за свою халатность.... Светлая память девочке и ребёнку. Скоро мы увидимся с вами», – написала Светлана Светла в группе «О, Курган!».

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что по факту смерти женщины проводится проверка. «Установлено, что пациентка наблюдалась в женской консультации Курганской областной больницы №2, ей была предложена вакцинация от гриппа, проведена беседа о необходимости вакцинирования. От вакцинации пациентка отказалась, имеется информированный отказ за подписью пациентки», – заявили в депздраве. По данным чиновников, Ксения заболела 21 декабря и неделю лечилась самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась, в связи с чем противовирусную терапию не принимала.

«За медицинской помощью пациентка обратилась 28 декабря. После осмотра в Родильном доме Курганской областной больницы №2 сразу была госпитализирована в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу, где получала противовирусную и антибактериальную терапию. На фоне проводимого лечения имело место ухудшение общего состояния, в связи с чем на реанимобиле пациентка переведена в отделение реанимации Курганской областной больницы №2, где проводилась интенсивная терапия. Проведена консультация о тактике ведения и лечения с главным акушером-гинекологом УрФО и неоднократно проводились телемедицинские консультации с Федеральным центром акушерства-гинекологии им. Кулакова В.И. Несмотря на все усилия врачей пациентку, к сожалению, спасти не удалось», – резюмировали в депздраве.

Напомним, 9 декабря 2022 года курганские чиновники объявили о завершении реорганизации районных больниц. Больницы укрупнили, объединив по 2-3-4 медучреждения в одно юрлицо. К горбольнице №2, где погибла Ксения, в процессе реформы присоединили Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ. Глава депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что оптимизация позволит оказывать пациентам более качественную медпомощь и сделает ее доступной.

Курган, Ольга Федорова

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