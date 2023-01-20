В Кургане беременная девушка перед смертью в больнице записала видео с просьбой о помощи

Погибшая в больнице Кургана беременная Ксения Галямина перед смертью записала видео с просьбой о помощи. «Запись сделана 30 декабря в инфекционной больнице Кургана. Ксения уже не могла говорить, задыхалась, говорила, что ее не лечат», – пишет агентство URA.Ru, которое опубликовало запись.

Мать Ксении рассказала журналистам, что родственники не могли добиться от врачей достоверной информации. «Врачи скрывали информацию. Сначала говорили нам, что состояние тяжелое, мы сделаем все, что можем, все нормально. Я и муж Ксюши приехали в больницу 4 января. Нам завотделением реанимации сказал, что у Ксюши все хорошо: почки отказывали, но сейчас в норме, сердцебиение нормальное, все хорошо, принес соболезнования, что с ребенком так получилось, и назначил нам встречу на 9 января. А потом мы узнали, что в течение недели у Ксюши была температура 41 градус, легкие начали распадаться, низкое давление, головной мозг уже отмирал, они ждали трупных пятен», – рассказала мать погибшей.

Напомним, 7 января в горбольнице №2 умерла 25-летняя женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Ксения обратилась за медпомощью 28 декабря с жалобами на боль в горле. 31 декабря ей провели кесарево сечение и извлекли мертвого ребенка, а 7 января женщина скончалась от пневмонии. В депздраве Курганской области сообщили, что причиной смерти стал грипп, от которого отказалась прививаться беременная.

Родственники погибшей обвиняют врачей в бездействии, по их словам первые несколько дней Ксения не получала никакого лечения. Муж Ксении обратился с заявлением в следственный комитет.

Курган, Ольга Федорова

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