Жертвами крушения вертолета Robinson на Сахалине стали два человека (ФОТО)

Два человека погибли и еще один пострадал в результате крушения вертолета Robinson в горах Сахалина. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Спасатели МЧС России прибыли на место жесткой посадки вертолета Robinson R 44. Один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом компании, два человека погибли», – говорится в сообщении.

Telegram: Обломки вертолета

Региональное агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнило, что жертвами крушения вертолета стали пилот и пассажирка. Там отметили, что вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека – пилот и два пассажира. С места ЧП эвакуировали жителя Хабаровска. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы для его жизни на данный момент нет.

После жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно данным следствия, вертолет вылетел в пятницу в 15:05 местного времени с посадочной площадки Оленья Горка на территории городского округа Южно-Сахалинск по направлению к горе Пик Чехова. В 15:16 воздушное судно совершило посадку на горе Пик Чехова, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения. В 16:02 сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Предположительно, причиной крушения стала плохая видимость.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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