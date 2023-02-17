ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

Под обстрел украинских войск попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщила глава региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Также повреждения выявлены еще в одном частном доме, добавил он, отметив, что оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Накануне Гладков сообщал об обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского городского округа и села Устинка Белгородского района. В Вознесеновке пострадал местный житель. Мужчина получил легкую контузию. Медпомощь ему оказали на месте.

С начала проведения СВО приграничные населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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