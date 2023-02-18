Уголовное дело возбуждено после захвата заложницы в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложника в цветочном магазине в центре Москвы. Инцидент расследуется по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «захват заложника», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Вечером 17 февраля на улице Таганской двое мужчин 1981 и 1978 годов рождения, один из которых был вооружен травматическим пистолетом, зашли в магазин цветов и взяли женщину-продавца в заложницы. На место были вызваны сотрудники полиции. При появлении правоохранителей один из нападавших выстрелил в полицейского. В итоге злоумышленников задержали. Женщина не пострадала.

О мотивах нападавших не сообщается. Также неизвестно, выдвигали ли они какие-либо требования.

Следователи выясняют обстоятельства нападения. Столичная прокуратура «контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по данному факту», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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