Прятали взрывчатку, гранатомет и пистолеты: в гараже на востоке Москвы нашли склад оружия

Полицейские обнаружили на востоке Москвы гараж с боевым арсеналом – гранатометом, гранатами, взрывчаткой и пистолетами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированные источники.
По сведениям телеканала, склад оружия нашли в гаражном боксе на улице Дворникова. Там хранились реактивный гранатомет, гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, светошумовая граната и несколько пистолетов.
Сейчас силовики устанавливают личность владельца гаража и арсенала оружия.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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