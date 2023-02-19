ВСУ обстреляли курское село трижды за утро, повреждены дома

Украинские войска трижды за утро воскресенья обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Обошлось без пострадавших, повреждены три частных дома.

«В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное – никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», – написал глава области в своем телеграм-канале. Старовойт пообещал оказать всю необходимую помощь жителям.

Село Горналь до этого подвергалось обстрелу со стороны ВСУ накануне. Украинские военные выпустили пять снарядов. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Курск, Наталья Петрова

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