Южная Корея ввела новые санкции против КНДР после пуска ракет

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о дополнительных санкциях в отношении КНДР после ракетного пуска утром 20 февраля. Ограничения коснутся четырех граждан и пяти юрлиц, передает агентство «Рёнхап».

В черный список внесли тех, кто, по мнению Сеула, причастен к секретным ядерным программам по разработке оружия и помогает Пхеньяну уклоняться от санкций. В частности, экс-советник по экономическим вопросам посольства КНДР в Монголии Ли Сон Ын, якобы помогавший заключать сделки с оружием. Также по санкции попал Владлен Амченцев, которого Сеул подозревает в помощи Пхеньяну с организацией закупки нефти.

Южнокорейские и японские военные зафиксировали пуск ракет малой дальности с разницей в десять минут. Первую запустили около 06:59 часов. Она достигла высоты 100 км и через 400 км упала в воду. Вторая поднялась на 50 км и пролетела около 350 км. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. Северокорейское руководство заявило, что ракетные испытания провели в ответ на учения Южной Кореи и США, состоявшиеся накануне.

Япония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о тесном сотрудничестве Токио с Вашингтоном и Сеулом в сфере устранения угроз безопасности в регионе, передает телеканал NHK.

Ранее власти Южной Кореи ввели санкции против КНДР из-за «незаконной деятельности в киберпространстве». Якобы так Северная Корея получает финансирование для ракетно-ядерной программы.

Сеул, Наталья Рязанова

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