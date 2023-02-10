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Пятница, 10 февраля 2023, 10:00 мск

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Южная Корея впервые ввела санкции против КНДР

Власти Южной Кореи ввели санкции против КНДР. Причиной послужили опасения в области кибербезопасности. Об этом сообщает южнокорейский МИД.

«Правительство решило принять меры в ответ на незаконную деятельность в киберпространстве, которая является одним из главных источников финансирования ракетно-ядерной программы Северной Кореи», – говорится в сообщении.

В «черный список» попали четыре человека и семь организаций. Среди физических лиц известен Пак Чин Хёк, которого Сеул подозревает в кибератаке на компанию Sony Pictures Entertainment, совершенную в 2014 году.

По мнению Южной Кореи, северокорейские хакеры занимаются хищениями криптовалюты для финансирования ядерной программы.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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