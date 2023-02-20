В Бразилии 36 человек стали жертвами тропического циклона

По меньшей мере 36 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных сильными ливнями, которые принес тропический циклон на юго-восток Бразилии. В пяти районах штата Сан-Паулу объявлен режим ЧС, передает портал G1.

За минувшие сутки в штате выпала месячная норма осадков. Больше других пострадали Бертиога и Сан-Себастьян, где разрушено 50 домов. Более 550 человек были вынуждены покинуть свои дома на побережье. Порядка 338 человек остались без крова.

Вода размыла дороги, затопила целые поселения. Из-за размытия почвы случались оползни, падали деревья и столбы, повреждены линии электропередач, в нескольких районах недоступна сотовая связь.

Спасатели продолжают разбирать завалы и горы грязи, нанесенные оползнями. Удалось спасти ребенка и беременную женщину. Официально подтверждена смерть 36 человек.

В Перу 40 человек погибли в результате оползней после мощного наводнения. Порядка 2000 семей пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Сан-Паулу, Наталья Рязанова

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